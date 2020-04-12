Равиль Сабитов: будет хорошо, если состоится переход на систему "весна-осень"

Экс-наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов выразил мнение, что РПЛ нужно завершить досрочно, а следующий сезон начать по старой системе "весна-осень".
Фото: СЭ
- Будет хорошо, если команды спокойно доиграют чемпионат в нормальном недельном цикле, а не через два дня на третий или через три на четвертый, после чего последует переход на старую систему "весна-осень", которая мне больше нравится.

Совмещение трансферных окон было важно для топ-клубов страны. Но синхронизация чемпионатов, как показал опыт, оказалась для нас, наоборот, невыгодной. Теперь нас вообще нет в еврокубковой весне, — цитирует специалиста Спорт уик-энд.

После 22-х туров РПЛ на лидирующей строчке таблицы находится "Зенит", имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.

Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. К этому моменту среди клубов РПЛ нет команд, участвующих в еврокубках.


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Теги: Сабитов
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