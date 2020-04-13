- Большинство из них вполне дружелюбны — если вы знакомы с восточной культурой, то в курсе, как местные отзывчивы. Но когда речь о терроризме, конечно, я пугаюсь. Сегодня это проблема. В том числе потому, что некоторые сходят с ума и вопят о переизбытке иммигрантов и подобной чуши.
По-моему, все не так плохо. У меня полно друзей из других стран — мне все равно, какого цвета кожи или вероисповедания человек передо мной, - приводит слова игрока Sport24.
Филипп в текущем сезоне РПЛ забил семь голов и сделал один ассист.
Игрок перешел в московский клуб летом 2019 года из "Боруссии".
Филипп: некоторые вопят о переизбытке иммигрантов в Германии, но, по-моему, все не так плохо
Нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп прокомментировал ситуацию с беженцами в Германии.
Фото: РИА Новости
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