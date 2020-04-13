Напомним, что Белорусская лига единственная из европейских не была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Черных играл в могилевском "Днепре".
- Знаю, что в Белоруссии половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай Бог кто-то заразится.
Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу, - заявил игрок на ютуб-канале "ЧестнОК".
В текущем сезоне Черных провел восемь матчей в рамках РПЛ. "Оренбург" после 22-х туров занимает 13-е место.
В Белоруссии на данный момент зафиксировано более двух с половиной тысяч заболеваний коронавирусом.
Черных: в Белоруссии половина футболистов сейчас хочет закончить играть
Хавбек "Оренбурга" Федор Черных рассказал о настроении футболистов, выступающих в чемпионате Белоруссии.
Фото: ФК "Оренбург"
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