Черных: в Белоруссии половина футболистов сейчас хочет закончить играть

Хавбек "Оренбурга" Федор Черных рассказал о настроении футболистов, выступающих в чемпионате Белоруссии.

Фото: ФК "Оренбург"

Напомним, что Белорусская лига единственная из европейских не была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.



Ранее Черных играл в могилевском "Днепре".



- Знаю, что в Белоруссии половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай Бог кто-то заразится.



Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу, - заявил игрок на ютуб-канале "ЧестнОК".



В текущем сезоне Черных провел восемь матчей в рамках РПЛ. "Оренбург" после 22-х туров занимает 13-е место.



В Белоруссии на данный момент зафиксировано более двух с половиной тысяч заболеваний коронавирусом.