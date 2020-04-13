Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, может предложить Ругани 3-летний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год.
Отмечается, что сделка может стать возможной благодаря связям спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибалты.
В текущем сезоне Ругани провел три матча в рамках Серии А, а также стал первым игроком команды, заразившимся коронавирусом.
Источник: "Зенит" намерен приобрести защитника "Ювентуса"
Стало известно, что лидер российского чемпионата заинтересован в услугах Даниэля Ругани.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!