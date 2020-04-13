Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, помощь коснется судей, которые работают на матчах РПЛ и ФНЛ.
Отмечается, что арбитры получат гонорары, равные двум отработанным матчам. Судьям в РПЛ выделят 230 (главные арбитры) и 110 (ассистенты) тысяч рублей (в обычное время специалисты получают за игру 115 тысяч рублей за матч, ассистенты – по 55 тысяч).
Представители ФНЛ получат по 70 и 34 тысячи рублей соответственно.
Ранее сообщалось о финансовых проблемах судей, которые остались без работы из-за приостановления сезона.
РФС финансово поможет арбитрам
Стало известно, что Российский футбольный союз окажет финансовую помощь судьям.
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