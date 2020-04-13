Ранее руководство клуба объявило о достигнутой с игроками договоренности о снижении на 50% зарплат из-за приостановки сезона.
Напомним, что Кокорин, который играет за "Сочи" на правах аренды до конца сезона, договорился с руководством клуба о выплате зарплаты за все месяцы.
- Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду.
Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим, - приводит ТАСС слова Рубашко.
Сезон в российском футболе приостановлен до 31 мая. В четырех матчах весеннего отрезка Кокорин забил три мяча.
"Сочи" планирует вернуть часть выданной авансом зарплаты Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что разговор с игроком состоится в течение этой недели.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!