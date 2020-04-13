— Честно, не помню конфликта. В любом случае Володя — очень хороший атакующий футболист. Не играл в основе? Да, такое бывает — в "Зените" всем надо было выигрывать конкуренцию и хорошо работать на тренировках. Быстров не исключение.
Это правда, что я мог сказать, что против его ухода. Почему я этого не сделал? Я не знаю. Скажу лишь, у меня с Быстровым никогда не было серьезных проблем. Еще раз подчеркну — это был игрок основного состава, — цитирует специалиста bobsoccer.
66-летний Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год.
36-летний Быстров играл в составе питерцев с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 год.
Ранее Быстров рассказал, что мог оказаться в составе московского "Спартака" вместе с Игорем Денисовым и Андреем Аршавиным.
Петржела - об уходе Быстрова в "Спартак": я мог сказать, что против. Не знаю, почему не сделал этого
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела вспомнил уход Владимира Быстрова в "Спартак" в 2005 году.
Фото: ФК "Зенит"
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