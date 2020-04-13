— Если посмотреть в турнирную таблицу, то возобновление сезона можно занести в актив — поднялись на шестое место, впереди теперь только лидеры. Но и до них расстояние посильное — с тем же ЦСКА еще играть дома. Другое дело, что проиграли на своем стадионе "Спартаку". Это плохо, конечно. Хотя мне кажется, что в том матче мы на поражение не наиграли, — рассказал футболист в интервью пресс-службе команды.
Матч "Динамо" — "Спартак" прошёл в рамках 20-го тура чемпионата России 29 февраля. Гости были сильнее (0:2) благодаря голам Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
28-летний Плиев выступает за "Динамо" с лета 2019 года.
Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в России. В стране 18 328 подтвержденных случаев заражения.
Плиев: "Динамо" не наиграло на поражение в матче со "Спартаком"
Защитник московского "Динамо" Заурбек Плиев поделился эмоциями от результатов команды после зимней паузы.
Фото: ФК "Динамо"
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