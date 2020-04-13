— Да, мы дома, но главное — было бы желание. Заметил, что стал меньше есть. Энергии тратится меньше, чем в обычные дни. Занимаюсь, кушаю правильную еду и в правильном количестве, — рассказал футболист в эфире "Радио Зенит".
26-летний Сутормин перешёл в "Зенит" летом 2019 года из "Оренбурга" за 50 тысяч рублей транзитом через "Рубин". В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, забил два гола и отдал голевую передачу.
Чемпионат России приостановлен до 31 мая.
Сутормин стал меньше есть на карантине
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, как режим самоизоляции изменил его повседневную жизнь.
Фото: ФК "Зенит"
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