- "Наполи" необходим третий нападающий. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за форвардом "Зенита". Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести, — приводит слова агента Спорт уик-энд.
Ранее сообщалось, что скауты "Наполи" просматривали иранского нападающего. Сам Азмун заявил, что не слышал ничего об интересе со стороны итальянцев.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков. В активе клуба из Санкт-Петербурга 50 баллов.
В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Два клуба Италии проявляют интерес к Азмуну
Итальянский скаут Алекс Великих сообщил, что за форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном следит несколько итальянских клубов.
Фото: Sportbox
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