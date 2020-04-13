- Вряд ли в данном случае это мат с трибун оголтелых фанатов. Хотя Артем мужественно, не дрогнув, прошел и через это. Он всегда действует на пределе и в клубе, и в сборной, по праву считаясь лидером. На таких равняются. Придя из "Спартака", Дзюба сумел заслужить уважение питерских болельщиков — это говорит о том, что он личность с большой буквы, – приводит слова Панова СЭ.
Артем Дзюба со скандалом покинул московский "Спартак" в 2015 году, перейдя в "Зенит". За красно-белых форвард выступал 9 лет, при этом четыре раза он был отправлен в аренду. Всего в составе москвичей Дзюба вышел на поле 126 раз и забил 26 голов в чемпионате России.
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.
Панов - о Дзюбе: он всегда действует на пределе, по праву считаясь лидером. На таких равняются
Бывший форвард "Зенита" Александр Панов прокомментировал личные качества нападающего сборной России Артема Дзюбы.
Фото: ФАН
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