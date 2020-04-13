- Интерес к Миранчуку, думаю, высосан из пальца. Возможно, другим клубам в Европе он интересен. Речь шла о "Севилье" или "Роме". Им нужен в среднюю линию такой игрок. Но! Зарплата Миранчука в "Локо" выше той, которую ему могли бы предложить в Европе.
Российских футболистов, интересных в Старом Свете, не так много, но они есть. Однако очень мало позитивных историй, когда кто-то из них заиграл в топ-чемпионате. Это большое препятствие для заключения контрактов с россиянами, – приводит слова скаута Спорт Уик-энд.
Алексей Миранчук выступает за красно-зеленых с 2013 года. Хавбек принял участие в 166 встречах РПЛ и забил 23 гола. В составе "Локомотива" Алексей стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и трижды выиграл Кубок страны.
После 22-х туров текущего сезона москвичи находятся на 2-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 41 очко.
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая.
Итальянский скаут Великих: интерес "Ювентуса" к Миранчуку высосан из пальца. Речь шла о "Севилье" или "Роме"
Итальянский скаут "Кальяри" Алекс Великих прокомментировал интерес "Ювентуса" к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Миранчуку.
Фото: Чемпионат
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