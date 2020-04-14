Ранее почти все клубы РПЛ пошли на понижение зарплат игрокам основных команд. РФС приостановил сезон до 31 мая.
- Сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое сочувствие, когда в стране ситуация выходит из-под контроля?!
В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против, - приводит "Матч ТВ" слова бывшего игрока.
На данный момент в России зафиксировано уже более двадцати тысяч заражений коронавирусом.
Быстров: сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое сочувствие, когда в стране ситуация выходит из-под контроля?!
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал снижение зарплат профессиональным игрокам на время приостановки сезона.
Фото: Интерпресс
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