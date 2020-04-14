Аршавин: вопрос по зарплате Кокорина? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом "Сочи"

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с зарплатой Александра Кокорина.
Фото: РИА Новости
Ранее стало известно, что футболисты "Сочи" пошли на 50-процентное снижение зарплаты в период паузы в РПЛ.

Кокорин рассказывал, что договорился с руководством клуба о выплате всей зарплаты авансом.

- С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в "Сочи" выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже явиться в "Зенит".

Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом "Сочи", думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в "Сочи", но ситуация все равно очень интересная, - приводит "Матч ТВ" слова Аршавина.

В четырех матчах текущего сезона Кокорин забил три мяча. "Сочи" после 22-х туров находится на 12-й строчке.


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Теги: Кокорин Аршавин Сочи
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