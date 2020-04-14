Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По сведениям источника, рассматривается возможность возвращения иностранных игроков заранее, если сезон будет продолжен. В РФС хотят, чтобы легионеры вернулись заранее, ушли на 14-дневный карантин и не потеряли большую часть тренировок.
На удаленном собрании всех клубов РПЛ рассматривалась возможность в том числе написания письма в правительство с просьбой предоставить доступ легионерам к возвращению в Россию.
Напомним, чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
РФС рассматривает возможность помощи легионерам в возвращении в Россию
Российский футбольный союз ищет возможности возврата иностранных игроков в клубы РПЛ.
Фото: "СЭ"
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