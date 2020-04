Семин посадил дерево в честь деда (фото)

View this post on Instagram

Сейчас идёт международная акция - «Сад памяти». Мне подарили саженец с героической Орловской земли. Сегодня я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу , который прошёл всю войну и дошёл до Берлина. «Сад памяти» пусть растёт и набирает силы по всей стране! Пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших людей. Присоединяйтесь!