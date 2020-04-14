Черчесов: ситуация в футболе необычная, такого на моей памяти не случалось

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуации в футболе в связи с пандемией коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
— Ситуация в футболе необычная, такого на моей памяти ни как игрока, ни как тренера не случалось. Но все происходит когда-то в первый раз — здесь будет важна организованность игроков и тренерских штабов, чтобы в минимальные сроки вывести команды на пик формы.

Многое будет зависеть от того, насколько затянется пауза. Если на месяц, то особых проблем я не вижу, но, возможно, события станут развиваться по худшему сценарию, и тогда предсказывать что-либо не возьмусь, — цитирует Черчесова "МК".

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Вместе со специалистом команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а также вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Сборная России Черчесов
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