— До того момента пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, "Зенит" ни с кем переговоров о продлении контрактов не вел и вести не будет, — рассказал Медведев в интервью "СЭ".
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране. За последние сутки в России зафиксировано 2774 случаев заражения (Всего:21 102). 1 694 человека выздоровело, 170 - умерло.
Медведев рассказал, когда в "Зените" начнутся переговоры по контрактам игроков
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с продлением контрактов в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
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