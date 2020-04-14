Туринский клуб за счет продажи Ругани намерен увеличить трансферный бюджет. 25-летний футболист не против того, чтобы уйти из "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что в услугах Ругани заинтересован "Зенит", а также "Арсенал" и "Наполи".
В нынешнем сезоне Ругани провел всего 3 матча.
"Ювентус" готов расстаться с Ругани, которым интересуется "Зенит"
Как сообщает Calciomercato, "Ювентус" готов продать защитника Даниэле Ругани в ближайшее трансферное окно.
Фото: © Tullio M. Puglia
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