Кашшаи сообщил о запуске образовательной платформы для обучения судей

Руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи сообщил, что организация создала образовательную платформу для повышения квалификации судей.Кашшаи заявил, что благодаря онлайн системе будет возможность проводить дистанционную подготовку и тестирование арбитров и инспекторов. Он отметил, что на платформе будут запущены учебные онлайн-курсы для начинающих судей из регионов.Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.