"Вспомните, на каких "огородах" мы играли в 1990-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном? Небо и земля, да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.
Только одного желания мало, самое главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Всё определяет уровень игрока", - цитирует Черчесова "Московский комсомолец".
Напомним, из игроков сборной России за рубежом выступают Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Головин ("Монако").
Черчесов поделился мнением о том, почему мало российских игроков уезжают в Европу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о том, почему мало российских футболистов выступает в европейских чемпионатах.
Фото: ТАСС
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