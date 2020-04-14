"Два месяца находился в отрыве от семьи на сборах, поэтому сейчас стараюсь наверстать недостаток общения с детьми и супругой. Конечно, смотрим фильмы и сериалы, много читаю. В обязательном порядке работаю над улучшением своего английского. А еще решил освоить игру на фортепиано — довольно интересно", - цитирует Паршивлюка пресс-служба клуба.
Напомним, вспышка коронавируса впервые зарегистрирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. На сегодняшний день известно о более 2 млн случаев заражения коронавирусом.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
В нынешнем сезоне Паршивлюк принял участие в 17 матчах и сделал одну результативную передачу.
Паршивлюк: на карантине в обязательном порядке работаю над улучшением английского языка
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Паршивлюк" рассказал, чем занимается в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Динамо"
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