– Мы хотим пройти этот путь до конца. У нас есть отрыв, но впереди еще 8 матчей. Если бы сезон завершили досрочно и признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех. Если у нас будет возможность доиграть, мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами, – приводит слова специалиста Р-спорт.
Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".
В России известно о 24 490 случаях заболевания COVID-19 (рекордные 3 388 за последние сутки), выздоровело 1 986 человек, умерло 198.
Тренер "Зенита" Оливейра: если бы признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех
Тренер петербургского "Зенита" Вильям Оливейра высказал мнение о возобновлении РПЛ.
Фото: Матч ТВ
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