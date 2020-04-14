Президент "Урала" заявил, что в клубе обсудят снижение зарплаты за апрель

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что в клубе из Екатеринбурга поднимут вопрос снижения зарплаты футболистам за апрель.

Фото: "СЭ"