Президент "Урала" заявил, что в клубе обсудят снижение зарплаты за апрель

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что в клубе из Екатеринбурга поднимут вопрос снижения зарплаты футболистам за апрель.
Фото: "СЭ"
"Надо смотреть в глаза друг другу, когда соберемся с командой, скорее всего, обсудим вопрос снижения зарплаты за апрель. Но нужно говорить с ребятами лично, такие вещи по телефону не обсуждаются.

У нас еще пять домашних матчей. Если чемпионат будет доигран, то проблем нет, болельщики смогут посетить игры. А если сезон будет завершен досрочно, то нужно понимать, как быть — выплачивать деньги или как-то компенсировать следующим сезоном", — приводит слова Иванова РИА Новости.

"Урал" после 22-х туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 25 очков.

Наше футбольное первенство приостановлено до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 в нашей стране погибло 198 человек.

Ранее на снижение заработных плат пошли во многих клубах РПЛ, в том числе в "Спартаке", ЦСКА и "Зените".


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Теги: Иванов Урал Коронавирус
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