"Мне кажется, что ничего страшного нет, не смертельно для футбола. Это пока еще не тенденция, но может перерасти в нее. Мы не знаем, сколько еще продлится обстановка с коронавирусом.
Планку по лицензированию снижать нельзя. Клубы должны выдерживать критерии. Думаю, даже клубы РПЛ будут испытывать серьезные проблемы. В России многие клубы бюджетные, что скажется на них", — приводит слова Колоскова "Р-Спорт".
Сегодня президент "Армавира" Валентин Климко сообщил, что клуб снимается с розыгрыша ФНЛ, так как не может выполнить условия лицензирования на следующий сезон.
Официально: "Армавир" снялся с ФНЛ
Ранее стало известно, что владивостокский "Луч" также снялся с первенства ФНЛ, так как власти Приморского края решили прекратить финансирование клуба. Команда будет выступать в 3-м дивизионе.
"Это не смертельно для футбола". Колосков - о снятии "Луча" и "Армавира" с ФНЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал снятие "Луча" и "Армавира" с ФНЛ.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!