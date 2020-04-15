"Безусловно, это крайне печальная для нас новость. Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора «Армавира» не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания.
В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб даже не подавал заявку на лицензию на сезон-2020/21), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении", — цитирует Ефремова Р-Спорт.
Сегодня президент "Армавира" Валентин Климко сообщил, что клуб снимается с розыгрыша ФНЛ, так как не может выполнить условия лицензирования на следующий сезон.
Официально: "Армавир" снялся с ФНЛ
"Армавир" после 27-ми туров занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. Лидирует в таблице ФНЛ "Ротор", имеющий в своём активе 56 очков.
Напомним, что в настоящее время все футбольные матчи в России, проводимые под эгидой РФС, приостановлены до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Президент ФНЛ: решение "Армавира" напрямую не связано с коронавирусом
Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал решение "Армавира" сняться с розыгрыша первенства.
Фото: ФК "Волгарь"
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