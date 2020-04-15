"Если "Сельта" пригласила Смолова, то почему бы "Лацио" не взять Дзюбу? Команда крепкая, играющая, между прочим, идет на втором месте.
Думаю, "Лацио" он бы пригодился. Конечно, в Италии придется доказывать все с нуля. Но у Дзюбы есть опыт, здоровье, с мотивацией порядок. Года два на высоком уровне может спокойно поиграть. Дальше будет сложнее.
Сейчас или никогда. Если летом не рискнет, за границу уже не уедет. Имею в виду топ-лигу, а не Китай или США. Правда, Дзюба и "Зениту" нужен, он лидер команды, такого игрока терять никто не хочет", — цитирует Радимова "СЭ".
Вчера появилась информация, что агент Жорже Мендеш предложил римскому "Лацио" приобрести Артёма Дзюбу.
Источник: Мендеш предложил услуги Дзюбы "Лацио"
Ранее 31-летний нападающий сообщал, что в зимнее трансферное окно был близок к переходу в лондонский "Тоттенхэм". По словам Дзюбы, ему звонили "люди от Моуринью", но после разговора с Алексеем Миллером, Дзюба отказался от трансфера.
В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах. Летом у 31-летнего нападающего заканчивается контракт с питерским клубом.
"Зенит" после 22-х туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
Радимов: если летом Дзюба не рискнет, то за границу уже не уедет
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал возможный переход форварда "Зенита" Артема Дзюбы в римский "Лацио".
Фото: ФК "Зенит"
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