Известно, в каком случае Мусаев и Игнашевич могут закончить сезон в статусе главных тренеров

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков рассказал, что тренеры, которые поступят на обучение будущим летом, сразу смогут стать главными тренерами.

Фото: ФК "Краснодар"