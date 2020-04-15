— 10 июня должны быть вступительные экзамены. 11 числа — первая сессия. Если все тренеры удачно сдадут вступительные, то формально, по букве закона начнут исполнять обязанности главных тренеров. Но это в том случае, если обучение вообще будет.
Поступающие будут работать в клубах. Если стартует сезон, оторвать их будет нереально. Тогда они закончат чемпионат как есть, а со следующего будут главными тренерами. Сроки поступления будут скорректированы. Все будет зависеть от старта сезона, — рассказал Лексаков в интервью "РБ-Спорту".
Футбольные чемпионаты в России приостановлены как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса в мире.
Всего на территории Российской Федерации 24 490 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 388 - за последние сутки. 1 986 человек вылечилось, 198 - умерло.
36-летний Мурад Мусаев весной 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара". Из-за отсутствия лицензии PRO не смог возглавить клуб, поэтому находится в статусе старшего тренера. Нынешний главный тренер южан — Сергей Матвеев.
40-летний Сергей Игнашевич стал старшим тренером "Торпедо" в июне 2019 года. Он не мог руководить командой из-за отсутствия лицензии PRO, поэтому главным тренером стал Николай Савичев.
Известно, в каком случае Мусаев и Игнашевич могут закончить сезон в статусе главных тренеров
Спортивный директор РФС Андрей Лексаков рассказал, что тренеры, которые поступят на обучение будущим летом, сразу смогут стать главными тренерами.
Фото: ФК "Краснодар"
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