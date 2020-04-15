— В "Краснодаре" любой шаг тщательно анализируется. Наш президент, Сергей Галицкий, инвестирует во многие области, связанные с клубом. У нас современный стадион, на базе есть все удобства. Для наших болельщиков главное, чтобы в клуб приходили хорошие игроки. Я доволен тем, что нахожусь здесь. В России чувствую себя как дома.
"Краснодар" сделал себе имя в Лиге Европы. Теперь наша задача — выйти в Лигу чемпионов. Главный конкурент — "Локомотив". "Зенит" уже оторвался, они близки к чемпионству, — рассказал футболист в интервью Hot Sport.
27-летний Спайич выступает за "Краснодар" с 2018 года. Ранее он играл за "Андерлехт", "Тулузу", "Сопот" и "Црвену Звезду".
"Краснодар" был основан 2008 году по инициативе Сергея Галицкого, который является владельцем клуба.
Спайич: "Краснодар" сделал себе имя в Лиге Европы. Теперь наша задача — выйти в Лигу чемпионов.
Защитник "Краснодара" Урош Спайич рассказал о ближайших целях команды.
Фото: ФК "Краснодар"
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