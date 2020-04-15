Такое решение связано с приостановкой чемпионата России как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
— Это нормальная практика. У нас постоянный диалог с руководством клуба, никаких проблем. Нет такого, что звонят и говорят: "Вам урезали зарплаты". Мы договорились, но детали раскрывать не стану, с моей стороны это некорректно, — рассказал футболист в интервью Sport24.
33-летний Иванов выступает за "Ахмат" с 2012 года.
В России за последние сутки у 3 338 человек был выявлен коронавирус. Всего в стране зафиксировано 24 490 случаев заражения. 1 986 человек вылечилось, 198 - умерло.
Иванов сообщил о договоренности по сокращению зарплат в "Ахмате"
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов рассказал о сокращении зарплат в клубе.
Фото: ФК "Ахмат"
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