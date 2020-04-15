По информации официального сайта "Крыльев", игрок и болельщики развезли ветеранам клуба необходимые продовольственные продукты. Были соблюдены все меры безопасности, участникам акции измерили температуру тела.
- В это сложное время, когда весь мир борется с пандемией, просто необходимо помогать тем, кому эта помощь действительно очень нужна. Клуб и болельщики не остались в стороне и оказали поддержку заслуженным ветеранам клуба. Для меня было важно принять участие в этой акции и сделать свой вклад в общее дело. Только вместе мы выйдем победителями из противостояния с вирусом, — приводит слова Голенкова официальный сайт клуба.
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура. "Крылья" располагаются на 15-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 22 очка.
Игрок "Крыльев" принял участие в акции в поддержку ветеранов клуба
Фанаты "Крыльев Советов" вместе с форвардом самарцев Егором Голенковым организовали акцию в поддержку ветеранов клуба.
Фото: сайт "Крыльев Советов"
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