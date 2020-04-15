- Сомневаюсь, что Мариу будут уговаривать остаться в "Локомотиве", клуб просто не готов платить такие деньги. Мариу знает об этом, и поэтому, заявляет о том, что чемпионат слабый и т.д. Но суть в том, что португалец не играл сильно в последнее время. Думаю, он знает, что его не выкупят, поэтому эти заявления — попытка напомнить о себе в Европе.
18 млн никто сейчас за него не выдаст, тем более сейчас — когда экономика клубов здорово падает из-за пандемии. Но если испанский или французский клуб выйдет на "Интер", то договорится о снижении цены. Ведь 18 млн евро — это цена для "Локомотива", — цитирует Наумова Спорт день за днем.
Напомним, ранее Жоау Мариу заявил, что в РПЛ он проводит довольно много матчей со слабыми соперниками и хотел бы попробовать силы в другом чемпионате. Более того, недавно появилась информация, что полузащитником интересуется французский "Марсель".
К железнодорожникам португалец перешел в августе 2019 года на правах аренды из миланского "Интера". В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 11 матчах РПЛ и забил 1 гол. После 22-го тура "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Экс-президент "Локомотива": клуб не готов платить такие деньги за Жоау Мариу
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомметировал трансферные слухи о переходе полузащитника Жоау Мариу в один из европейских клубов.
Фото: Спорт день за днем
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