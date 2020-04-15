Акинфеев: карантинная пауза пойдет нам на пользу, мы очень плохо вкатились в весеннюю часть

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о пандемии коронавируса и перспективах ее завершения.
Фото: BFM.ru
- У нас даже прогноз погоды синоптики не угадывают. Самоизоляция — очень важная история. Я увидел видео, где в парках жарили шашлыки, это немножко пугает. Эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч.

Думаю, в скором времени футбола точно ждать не придется. Думаю, все будет продолжаться до лета. Карантинная пауза пойдет нам на пользу, потому что мы очень плохо вкатились в весеннюю часть, — сказал голкипер в интервью клубному каналу ЦСКА.

По статистике на утро 16 апреля, в России 27 938 случаев заболевания COVID-19 (3 448 за последние сутки). 2 304 человека выздоровело, 232 умерло.

ЦСКА после 22-х туров занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков. Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Акинфеев ЦСКА Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кержаков воссоздал обложку музыканта Moby (фото)
Зелимхан Бакаев выбрал свой самый любимый гол
Игрок брестского "Динамо": Милевский говорит, что он мой папа. Чёрный сын и белый папа - это ужасно 1
Акинфеев рассказал о своих самых ярких матчах
Источник: сумма трансфера Зиньковского в "Зенит" - 1,6 млн евро 5
Акинфеев: карантинная пауза пойдет нам на пользу, мы очень плохо вкатились в весеннюю часть
Экс-президент "Локомотива": клуб не готов платить такие деньги за Жоау Мариу
"Ротор" потеряет лидерство в ФНЛ из-за снятия "Армавира" 2
Блохин о чемпионате Белоруссии: за чем там следить? Нашу-то Премьер-лигу с трудом осиливал
"Хочу хоть раз проучить эту систему". Саленко вынесено предупреждение за нарушение карантина 2
Игрок "Крыльев" принял участие в акции в поддержку ветеранов клуба
Василий Березуцкий о Евро-2016: тактические схемы немногие понимали, некоторые так до конца и не вникли 1
Газизов: нам нужно сохранить футбол таким, какой он есть 3
Блаттер заявил, что вместо Катара ЧМ-2022 могут принять США или Япония 1
"Слуцкий рискнул, но риск не привел к дивидендам". Семак - о Евро-2016 1
Драка Глушакова и Широкова: как из-за Смолова досталось Мамаеву, кого душил Дзюба и при чём организаторы Евро? 2
"Лахтер получил 1,3 миллиона евро, я не увидел ни копейки". Экс-игрок "Зенита" о своем агенте 1
"Марсель" интересуется Жоау Мариу 1
В нескольких дивизионах Шотландии чемпионаты завершены досрочно 1
Сигурдссон: русские сначала не принимали особых мер. Вы могли видеть наши условия, быть в Исландии на 100% лучше 4
"Парма" объявила о корректировке зарплат в команде
Клозе со следующего сезона будет работать в тренерском штабе "Баварии"
Инсинье хочет продлить соглашение с "Наполи"
Глушаков рассказал о драке с Широковым на чемпионате Европы-2016 8
Соловьев - Уткину: трогать тебя нельзя, а то сдохнешь 11
Акинфеев - о Евро-2016: виноватых нет, виноваты все 3
"Не смей, мр**ь, говорить о чести. Ты продажная дешевка". Соловьев ответил Василию Уткину 16
Головин: не выхожу из дома. Понимаю, что нужно потерпеть и просто ждать 1
Широков: на Евро запретили отдавать мяч центральным полузащитникам. Впервые в жизни услышал такую установку 3
"Его захлестнула эйфория. Он думал, что это он вывел сборную на Евро-2016". Широков - о Слуцком 15
Все новости