- У нас даже прогноз погоды синоптики не угадывают. Самоизоляция — очень важная история. Я увидел видео, где в парках жарили шашлыки, это немножко пугает. Эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч.
Думаю, в скором времени футбола точно ждать не придется. Думаю, все будет продолжаться до лета. Карантинная пауза пойдет нам на пользу, потому что мы очень плохо вкатились в весеннюю часть, — сказал голкипер в интервью клубному каналу ЦСКА.
По статистике на утро 16 апреля, в России 27 938 случаев заболевания COVID-19 (3 448 за последние сутки). 2 304 человека выздоровело, 232 умерло.
ЦСКА после 22-х туров занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков. Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Акинфеев: карантинная пауза пойдет нам на пользу, мы очень плохо вкатились в весеннюю часть
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о пандемии коронавируса и перспективах ее завершения.
Фото: BFM.ru
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