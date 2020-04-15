О такой сумме трансфера сообщил Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Напомним, что портал Betting Insider первым сообщил о потенциальном трансфере Зиньковского. Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 2,2 млн евро.
Профессиональную клубную карьеру Зиньковский начал в "Чертаново". За москвичей Антон выступал с 2014 по 2019, также побывав в "Зените-2" на правах аренды. В "Крылья" полузащитник перешел в зимнее трансферное окно в 2019 году. За самарский клуб Зиньковский провел 35 матчей и забил 2 гола.
Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура.
Источник: сумма трансфера Зиньковского в "Зенит" - 1,6 млн евро
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский может перейти в клуб из Санкт-Петербурга за 130 миллионов рублей.
Фото: Sportbox
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