- Скажу, может быть, глупую вещь болельщиков, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со "Спартаком", где, к сожалению, мы проиграли 2:3. Драйв, нерв, 0:2 проигрываем, 2:2, удаление, в меньшинстве еще "Спартак" забил. Понятно, что хорошего мало для нас, но по накалу - это классный матч. В Европе не каждый день такая атмосфера.
Потом мне нравится игра со "Спартаком", когда мы выиграли 2:0, Сигурдссон сделал дубль. Такая же была атмосфера, мы общались с ребятами из фан-движения. Я сказал, что очень крутой баннер был у нас в виде флага со звездой.
Возьмем тот же Евро 2008 года, хотя я не люблю вспоминать, и уже надоела эта вся история. Игра с Голландией, — сказал игрок в интервью клубному каналу ЦСКА.
34-летний вратарь выступает за московский клуб с 2002 года. В составе армейцев Акинфеев 6 раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок, 7 раз становился обладателем Суперкубка страны, а также в 2005 году он с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
За сборную России Акинфеев выступал с 2004 по 2018, завершил свою карьеру в национальной команде после ЧМ-2018. В официальных матчах вратарь вышел на поле в футболке сборной 110 раз и пропустил 95 голов.
Игорь Акинфеев является стабильным игроком основы и в текущем сезоне. Он принял участие во всех сыгранных 22-х турах и пропустил 22 гола. ЦСКА ушел на паузу на 5-м месте турнирной таблицы, имея в активе 36 очков.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.
Акинфеев рассказал о своих самых ярких матчах
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о своих самых ярких матчах за клуб и сборную.
Фото: Sportbox
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