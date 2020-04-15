"Дааа, это этот гол! Многие угадали", — написал Бакаев в своём Instagram-аккаунте.
Речь идёт о мяче, забитом Бакаевым в четвертьфинале Олимп-Кубка России в матче с ЦСКА уже на четвертой минуте матча. Зелимхан получил мяч в центре поля, совершил сольный проход до штрафной площади "армейцев" и поразил мощным ударом дальний угол ворот, которые защищал Игорь Акинфеев.
"Спартак" одержал победу в том матче со счетом 3:2 в дополнительное время. Победу "красно-белым" принес точный удар вышедшего на замену Джордана Ларссона. В полуфинале турнира подопечные Доменико Тедеско должны встретиться с питерским "Зенитом".
Всего в нынешнем сезоне на счету Зелимхана Бакаева 8 голов и 12 результативных передач в 27-ми матчах за "Спартак" во всех турнирах.
Действующий контракт 23-летнего полузащитника с "красно-белыми" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Бакаева в 8 миллионов евро.
Зелимхан Бакаев выбрал свой самый любимый гол
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев выбрал свой самый любимый гол в карьере.
Фото: ФК "Спартак"
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