"Уже давно надо было аннулировать все итоги и думать, кому выходить, кому вылетать и так далее.
Если решат доиграть – паузы перед следующим вообще не будет. Но я даже не об отдыхе говорю. У многих игроков заканчиваются контракты.
Слышал, что в Германии хотят аннулировать чемпионат, в еврокубках будут играть команды, завоевавшие право в прошлом году. При этом никто не вылетает, четыре команды добавляется, а на следующий сезон четыре вылетят. Мне кажется, такой вариант интересен", — цитирует Иванова Sport24.
В нынешнем сезоне на счету Олега Иванова одна голевая передача в 19-ти матчах за грозненцев в РПЛ.
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Игоря Шалимова набрали 20 очков.
Ранее стало известно, что в грозненском клубе зафиксировали курс евро на отметке в 70 рублей для выплаты зарплат футболистов.
Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Капитан "Ахмата" Иванов: давно надо было аннулировать чемпионат и думать, кому выходить, кому вылетать
Капитан "Ахмата" Олег Иванов заявил о необходимости аннулировать результаты чемпионата России из-за пандемии коронавиурса.
Фото: ФК "Ахмат"
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