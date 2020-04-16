Газзаев: не должно быть таких разрывов между зарплатами футболистов и медиков

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев высказал мнение, что заработные платы игроков и врачей не должны сильно различаться.

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