"Пересмотреть нужно не только контракты футболистов. Пересмотреть надо зарплаты врачей, учителей. Мы видим сегодня, в какой степени жизнь человека зависит от медиков, которые не спят сутками, сражаясь с вирусом. Конечно, не должно быть таких колоссальных разрывов между зарплатами игроков и медиков.
Месси, Роналду, Рамос, Левандовски… Многие игроки в Европе покупают сегодня оборудование для клиник, защитные костюмы для врачей, помогают нуждающимся… Это прекрасно и абсолютно естественно в сложившихся обстоятельствах. По-другому просто не может быть.
Я надеюсь, что и в российских командах футболисты не останутся в стороне от происходящего. Вполне вероятно, они уже помогают, просто не афишируя свою помощь", — цитируют Газзаева "Аргументы и факты".
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. Все ведущие европейские первенства также находятся на паузе по этой же причине. В футбол продолжают играть только в чемпионате Белоруссии.
По актуальным данным в РФ выявлено 27 938 случаев заражения вирусом COVID-19. Скончалось 232 человека.
Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 000 000 человек. Более 138 000 человек погибло.
Газзаев: не должно быть таких разрывов между зарплатами футболистов и медиков
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев высказал мнение, что заработные платы игроков и врачей не должны сильно различаться.
Фото: РИА Новости
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