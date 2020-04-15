"Спецназ в деле". Заболотный играет в войну с детьми (фото) Нападающий "Сочи" Антон Заболотный показал, как проводит время с семьей во время карантина. View this post on Instagram Спецназ в деле ???? A post shared by ZE (@zabolotniy_anton) on Apr 15, 2020 at 12:37pm PDT В нынешнем сезоне 28-летний Заболотный провёл 16 матчей в Премьер-лиге, забил два гола и отдал пять голевых передач.Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:04 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Сочи Заболотный Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5