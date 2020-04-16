— Джон Терри не пришел в "Спартак" из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. Он был уже игроком "Спартака" в переписки руководства клуба в группе в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошел блестяще медосмотр, что с ним побеседовали, все — он едет в Москву.
Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришел без очереди в посольство, за них даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока везти. Но у дочки был припадок, у нее начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется.
Он оказался джентльменом в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, нет никаких вопросов, дали зарплату и все условия, — рассказал Гурцкая в youtube-шоу "Коммент.Шоу".
Напомним, 39-летний Терри был близок к переходу в "Спартак" осенью 2018 года. В итоге, он завершил карьеру.
"Папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи". Стало известно, почему Терри не перешёл в "Спартак"
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал причину несостоявшегося перехода Джона Терри в московский "Спартак".
Источник: getty images
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