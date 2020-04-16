Дзюба рассказал о пяти сериалах, которые стоит посмотреть Нападающий "Зенита" Артём Дзюба составил топ-5 сериалов для просмотра. View this post on Instagram Присоединяйтесь к @artem.dzyuba и смотрите отличные сериалы #наWink! Ссылка — в описании ? A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on Apr 16, 2020 at 7:07am PDT По версии 31-летнего футболиста стоит посмотреть сериалы "Друзья", "Спартак", "Доктор Хаус", "Настоящая кровь" и "Как я встретил вашу маму". В нынешнем сезоне Дзюба провёл 21 матч в Премьер-лиги забил 13 голов и отдал девять голевых передач. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:33 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Дзюба Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 20 1 2 3 4 5