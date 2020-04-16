Зотов: главная цель — охватить как можно больше ветеранов футбола и помочь им

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о системе помощи ветеранам футбола и их вдовам.

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