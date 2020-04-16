Организаторы закупают и доставляют продукты ветеранам футбола. В акции уже приняли участие Артём Дзюба, Николай Комличенко, Александр Головин, Владислав Игнатьев и Виталий Калешин.
— Наша главная цель — охватить как можно больше ветеранов футбола и помочь им. Это делается не ради галочки, а ради того, чтобы действительно оказать помощь. Собрана уже достаточная сумма, чтобы начать. Спасибо всем тем, кто пожертвовал средства и помогает технически осуществлять поддержку.
Вчера началась адресная доставка, сегодня продолжаем. С каждым днем, надеюсь, это будет работать все лучше и лучше. Сейчас помогаем с доставкой продуктов, узнаем, какие лекарства необходимы. Если что-то еще будет нужно, будем стараться помочь в индивидуальном порядке, — рассказал Зотов в интервью Sport24.
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки 3 448 человек был поставлен диагноз "коронавирус". Всего в России 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
Зотов: главная цель — охватить как можно больше ветеранов футбола и помочь им
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о системе помощи ветеранам футбола и их вдовам.
Фото: getty images
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