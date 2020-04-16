По мнению спортивного юриста Михаила Прокопца, пандемия коронавируса может повлиять на существование российских клубов.
Напомним, с первенства футбольной национальной лиги снялись два клуба - "Луч" и "Арвамир".
"Немало проблем будет и с банкротством клубов. В России уже объявили о прекращении существования "Луч" и "Армавир". Думаю, эта тенденция только продолжится. Волна захлестнет всю страну. Многие решат, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Другие попытаются растянуть свою кончину, но тоже закроются через несколько месяцев", - приводит слова Прокопца RT на русском.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день известно о более 2 млн случаев заражения. В России выявлено более 27 тысяч случаев заражения коронавируса. Известно, что в России умерло 232 человека.
Михаил Прокопец: будет немало проблем с банкротством клубов
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