Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что президент России Владимир Путин перенес парад Победы 9 мая из-за коронавируса.
"Решение по поводу переноса парада победы вынужденное. Как могу я, скромный гражданин страны, дискутировать на эту тему с президентом? Он знает больше, чем я. Как говорят, мы не вышли ещё на пик заболеваемости, неизвестно, когда выйдем. Мы только у подножия пирамиды. До этого я имел в виду, что нужно предпринять все решительные меры, чтобы излечить Москву от коронавируса для проведения праздника 9 мая. Сейчас всё ориентировано на то, чтобы справиться с ним. В Москве применяются достаточно жёсткие меры.
Что касается праздника, то зачем проводить его без присущей ему атмосферы? Лучше отложить, тем более у нас есть другие даты, которые напрямую связаны с победой над Германией. Назвать решение президента правильным, конечно, не поворачивается язык, но оно было принято по объективным причинам", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Президент России в четверг обратился к гражданам с заявлением относительно проведения праздничных мероприятий 9 мая. Он отметил, что 9 мая праздник, который для каждой семьи всегда был святым и самым главным. Однако из-за пандемии коронавируса парад перенесен на другую дату.
Колосков: назвать перенос парада Победы правильным язык не поворачивается, но решение вынужденное
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