Рахимов: нашим командам будет тяжело приобретать футболистов более классного уровня

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о том, что станет с клубами РПЛ после коронавируса.

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"Не думаю, что будут гибели российских бюджетных клубов. Нашим командам будет тяжело поддерживать уровень зарплат и приобретать футболистов более классного уровня.



Сложно представить, русифицируется ли лига. Думаю, что основной акцент будет сделан на легионеров из стран бывшей Югославии, из Белоруссии, из Казахстана. Откатимся до уровня лиги 2005-2010 годов", - сказал Рахимов.



Напомним, чемпионат России, как и другие европейские лиги, приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 31 мая.