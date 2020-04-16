"Я тренер. Хочется дальше идти, тренировать взрослую команду, добиваться серьезных результатов, побеждать, познавать и узнавать что-то новое в этой профессии.
Естественно, мне бы хотелось в будущем тренировать "Зенит". Это клуб, который дал мне все в этой жизни, я его очень люблю", - цитирует Кержакова Sports.ru.
Напомним, сейчас Кержаков работает старшим тренером юношеской сборной России.
Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Профессиональную карьеру Кержаков завершил летом 2017 года.
Кержаков: хотел бы в будущем тренировать "Зенит"
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков рассказал, что хотел бы в будущем возглавить петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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