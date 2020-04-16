"К нам обращались судьи. Мы понимаем ситуацию, в которой они оказались из-за отсутствия футбола. Обслуживание матчей для профессионального арбитра — основной источник дохода. С учетом этого мы приняли решение авансировать им зарплаты за апрель и май.
Но когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время", - приводит слова Мельникова ТАСС.
Чемпионат России из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до 31 мая.
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. На 16 апреля в мире известно о 2 млн случаев заражения коронавирусом. В России зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304, скончались 232.
РФС выплатил судьям аванс за апрель и май
По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, организация перечислила арбитрам Премьер-лиги и первенства ФНЛ аванс за апрель и май.
Фото: ТАСС
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