- "Краснодар" думал, можно ли взять Икарди в аренду. Да, у них была у них такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Икарди, а он, дурак, не понял, что его счастье было в "Краснодаре". Знаком ли я с Вандой Нарой? Нет, - сказал агент во время эфира Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном.
Икарди перешёл в "ПСЖ" из "Интера" под занавес летнего трансферного окна на правах аренды. Парижане не платили за трансфер, при этом полностью выплачивая ему заработную плату.
Действующий контракт 27-летнего аргентинского форварда с "Интером" рассчитан до июня 2022-го года. Transfermarkt оценивает Икарди в 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету нападающего 20 голов и 4 результативные передачи в 31-м матче за "ПСЖ" во всех турнирах.
Гурцкая рассказал, что "Краснодар" хотел арендовать Икарди
Агент Тимур Гурцкая сообщил, что аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди, ныне выступающий за "ПСЖ" на правах аренды мог перейти в "Краснодар".
Фото: Sportbox
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