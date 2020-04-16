- Вернется ли Каррера в Россию? Надеюсь, что приедет в гости. Если бы в России президенты клубов слушали здравый смысл, то Каррера бы отсюда и не уезжал. А как только он ушел из "Спартака", его уже на следующий день должны были позвать в другой российский клуб. Все футболисты, которые у него играли, выдали чуть ли не лучшие свои сезоны. Для меня он лучший, - сказал агент в эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном.
Напомним, Массимо Каррера тренировал московский "Спартак" с 2016-го по 2018-й. Итальянский специалист привёл "красно-белых" к чемпионству в сезоне 2016/17 - первому за 16 лет в России, а также завоевал с командой Суперкубок страны.
В декабре 2019 Массимо Каррера подписал контракт на 2 года с афинским клубом "АЕК". В 13 играх под руководством итальянца греческая команда 9 раз одержала победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
"Если бы в России президенты клубов слушали здравый смысл, то он бы отсюда и не уезжал". Гурцкая - о Каррере
Агент Тимур Гурцкая высказал мнение, что экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера мог еще поработать в России.
Фото: indexex press
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