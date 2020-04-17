Ранее Баринов обратился к Губерниеву, заявив, что журналист ничего не понимает в футболе.
Актёр Баринов - Губерниеву: Дима, не надо лезть в футбол! Биатлон ты уже развалил
Таким образом артист ответил на критику Губерниева в адрес главного тренера "Локо" Юрия Семина, который поддержал футболистов, не желавших идти на снижение зарплаты.
Сегодня Валерий Баринов прокомментировал конфликт с Губерниевым, заявив, что журналист звонил ему и признался в том, что был унижен словами артиста.
"Кто он, а кто Сёмин". Валерий Баринов прокомментировал конфликт с Губерниевым
- Артист Баринов, как вы тексты учите? Что ж вы так врете? Оскорбил? Унизил? Футбол мы с вами комментировали? А когда? Вся страна знает, что я не комментирую футбол!
Я вам перезвонил и всего лишь сказал вам, артист-врун Баринов: ваши слова и поведение выглядят мелковато и низковато… эх, артист, Баринов… Что-то с памятью вашей стало, - написал Губерниев в телеграм-канале.
"Артист-врун, что-то с памятью вашей стало". Губерниев ответил Баринову
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на реплику актёра Валерия Баринова.
Фото: guberniev.com
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